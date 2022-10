EN DIRECT - Présidentielle au Brésil : vote terminé, le pays attend les résultats du duel Lula-Bolsonaro

LULA : "NOUS VOULONS UN PAYS EN PAIX"





L'ex-président de gauche (2003-2010) Luiz Inacio Lula da Silva, a voté dans la matinée à Sao Bernardo do Campo, banlieue ouvrière de Sao Paulo. "Pour moi, c'est l'élection la plus importante", a affirmé l'ancien métallo, qui dispute sa sixième course présidentielle pour briguer un troisième mandat, 12 ans après avoir quitté le pouvoir avec un taux de popularité stratosphérique (87%).





"Nous ne voulons plus de haine, de discorde. Nous voulons un pays en paix" a-t-il dit en référence aux fractures d'un Brésil très polarisé, qui compte 214 millions d'habitants.