EN DIRECT - Élection présidentielle à Taïwan : un scrutin sous haute tension

Les habitants de Taïwan votent ce samedi pour élire le nouveau président de l'île. L'issue du scrutin se révèle cruciale dans la poursuite des relations avec la Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire. Suivez les dernières informations.

Jour d'élection présidentielle à Taïwan ce samedi 13 janvier. L'île, située à 180 kilomètres à l'est de la Chine, est revendiquée par le pays communiste comme son propre territoire. Trois principaux candidats peuvent accéder au pouvoir, lors de cette élection à un tour.

Il y a d'abord Lai Ching-te, actuel vice-président et soutien de la présidente actuelle, Tsai Ing-wen. Si cette dernière soutient le statu quo avec le voisin chinois, le candidat de son parti, le DPP, revendique une position plus radicale, n'hésitant pas à affirmer que Taïwan est déjà un État indépendant à part entière. Il s'agit pour le moment du principal favori de l'élection.

Deux rivaux au favori Lai-Ching-te

Autre prétendant à la présidence : Hou Yu-ih, candidat du parti KMT, qui pousse à l'inverse pour un rapprochement avec Pékin. Pour autant, il ne souhaite pas une "réunification" avec Pékin, comme il l'a répété lors d'une conférence jeudi. "Taïwan est un pays démocratique et libre", a-t-il déclaré, et "quoi qu'en pense la Chine, ce que l'opinion publique à Taïwan veut que nous fassions, c'est maintenir le statu quo".

Enfin, un troisième homme se dégage aussi, selon les observateurs. Il s'agit de Ko Wen-je, du TPP, le petit parti populaire de Taïwan. Présenté comme un outsider, ce dernier a promis de "changer ce pays", en sortant des partis traditionnels. "La démocratie est notre atout le plus important à Taïwan !", a-t-il lancé lors de l'un de ses meetings de campagne. Cet ex-chirurgien, ancien maire de la capitale Taipei, s'adresse notamment à un électorat plus jeune et connecté, dans un pays qui s'est fortement occidentalisé ces vingt dernières années.

LES CLEFS POUR COMPRENDRE L'ÉLECTION Les électeurs de Taïwan votent pour élire leur nouveau président. Un scrutin crucial pour la stabilité de la région. La Chine, qui revendique la souveraineté de l'île, tente d'influencer le verdict des urnes. Une attitude qui ne passe guère auprès de Washington, premier soutien militaire de Taipei. International Taïwan vote, la Chine en embuscade : les clefs pour comprendre une élection dont les grands enjeux dépassent la petite île BONJOUR Bonjour et bienvenue dans ce direct consacré à l'élection à Taïwan. Des millions d'habitants se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire leur prochain président, malgré les menaces croissantes de la Chine qui revendique l'île et promet d'"écraser" toute velléité d'indépendance. Retrouvez ici les temps forts et les images marquantes à ce sujet.

Jeudi, la Chine a appelé les électeurs taïwanais à faire "le bon choix", en fustigeant le "grave danger" que représenterait Lai Ching-te. L'armée du pays dirigé par Xi Jinping a d'ailleurs affirmé quelques heures plus tard qu'elle n'hésiterait pas à "écraser" les différentes tentatives d'indépendance sur l'île. Les États-Unis, principal fournisseur d'armes de Taïwan, scrutent aussi avec attention les résultats de cette élection, particulièrement stratégique pour leur influence dans la région.