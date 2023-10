EN DIRECT - Chasse à l'homme dans le Maine : la police toujours aux trousses du tireur, une rivière sondée

Un véritable carnage. Un tireur a ouvert le feu mercredi soir dans une salle de bowling et un bar-restaurant dans le nord-est des États-Unis, faisant au moins 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés, selon les autorités. Ces tueries se sont déroulées à Lewiston, la deuxième plus grande ville de l'État du Maine. La population a été appelée par les autorités à rester confinée face au danger posé par l'homme "armé et dangereux" et toujours en fuite, selon la police.

"Nous avons 22 morts confirmés et beaucoup, beaucoup de blessés", a annoncé sur CNN Robert McCarthy, élu de Lewiston, qui compte plus de 36.000 habitants. "Nos hôpitaux ne sont pas équipés pour gérer ce type de fusillade", a-t-il ajouté, en précisant qu'il y avait entre 50 et 60 blessés selon les autorités de la ville.