EN DIRECT - Ouragan Ian : au moins 12 morts en Floride, le bilan devrait s'alourdir

RISQUES DE CRUES ET D'INONDATIONS SOUDAINES





"L'humidité tropicale élevée, associée à l'ouragan Ian, va entraîner un risque de d'inondations soudaines et peut-être même de crues des rivières principales", a mis en garde sur Twitter le National Weather Service, le service météorologique américain. "Des vents violents sont prévus à partir d'aujourd'hui. Avec les plus fortes rafales attendues vendredi après-midi et en soirée", a-t-il ajouté.





De son côté, le Centre national des ouragans américain a indiqué que l'ouragan est à l'origine "d'inondations catastrophiques" dans le centre-est de la Floride. Avant de préciser : "On prévoit des inondations potentiellement mortelles, des ondes de tempête et des vents violents dans certaines parties de la Floride, de la Géorgie et des Carolines".