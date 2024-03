EN DIRECT - "Super Tuesday" : quasi-carton plein pour Donald Trump, à l'exception du Vermont

Les résultats du "Super Tuesday" aux États-Unis confortent Donald Trump et Joe Biden chacun dans leur camp. C'est le premier temps fort de la présidentielle américaine dans la course à l'investiture. Suivez les derniers développements en direct.

L'UTAH DANS LA POCHE DE TRUMP Selon The Associated Press, Donald Trump reporte le caucus dans l'Utah, dernier scrutin républicain qui manquait à l'appel. Bilan : 14 Etats sont remportés par l'ancien président, contre un seul - Le Vermont - pour Nikki Haley. MEDIAS Lors de son discours de victoire, le républicain a multiplié les fake news. Un peu trop au gout de NBC, qui a décidé de couper sa prise de parole. International VIDÉO - "Super Tuesday" : Donald Trump interrompu en direct par une chaîne américaine ET MAINTENANT ? Les primaires peuvent en théorie s'étirer jusqu'à l'été. Mais l'équipe Trump prévoit de déclarer victoire "le 19 mars" au plus tard, après des scrutins notamment en Géorgie et en Floride. TRUMP S'OFFRE L'ALASKA Donald Trump remporte la primaire républicaine en Alaska avec 87% des voix, selon The Associated Press. Il ne reste plus qu'un seul Etat dont les résultats sont encore attendus : l'Utah. "STATE OF THE UNION" A la peine dans les sondages, Joe Biden défendra son bilan et déroulera sa vision pour l'Amérique jeudi lors d'un grand discours de politique générale au Congrès, le traditionnel "State of the Union". DECRYPTAGE Invité ce mercredi sur LCI, l'historien André Kaspi estime que le parti républicain est aujourd'hui "le parti de Donald Trump". Super Tuesday : l'analyse d'André Kaspi Source : TF1 Info Et si le plus dur était encore à faire pour Donald Trump ? Malgré sa domination du "Super Tuesday", ces scrutins montrent que le nécessaire élargissement de sa base électorale ne sera pas aisé.

Dans la poignée d'Etats disputés qui décideront en novembre du résultat de l'élection, Donald Trump aura besoin de récolter les voix des républicains modérés et des indépendants, au-delà de ses très fidèles partisans. Problème : des sondages de sorties des urnes mardi montrent l'ampleur de la tâche pour l'ex-président. En Caroline du Nord par exemple, 66% des électeurs de Nikki Haley pensent que le milliardaire n'est pas apte, mentalement ou physiquement, à être président, selon un sondage de CNN. Et 81% d'entre eux affirment qu'ils ne soutiendraient pas automatiquement le gagnant des primaires de leur parti.

Cette part d'électeurs n'est pas négligeable : ils comptent pour environ 30% des voix républicaines. Donald Trump, cerné par les procès, "devrait s'inquiéter de l'unification du Parti républicain", analyse Karl Rove, consultant républicain. CE QU'IL FAUT RETENIR Victoire de Donald Trump, revers pour Nikki Haley... les temps forts de la soirée électorale. International VIDÉO - "Super Tuesday" : ce qu'il faut retenir de la journée électorale LA GUERRE A GAZA IMPACTE LA CAMPAGNE DE BIDEN La guerre à Gaza s'est immiscée dans la campagne de Joe Biden. Une initiative visant à lui demander d'agir pour instaurer un cessez-le-feu immédiat dans le territoire palestinien a de nouveau affecté son score dans un Etat : après le Michigan la semaine passée, plus de 40.000 personnes ont glissé mardi dans le Minnesota un bulletin blanc. Des militants ont appelé les électeurs à manifester ainsi leur mécontentement afin d'exhorter le gouvernement Biden à cesser de soutenir Israël.

Le Minnesota, l'un des Etats avec la plus grande part de la population musulmane du pays, a ainsi voté à environ 20% blanc, selon des résultats partiels dans la nuit de mardi à mercredi -- une "victoire" pour ce mouvement, selon la responsable de l'association "Uncommitted Minnessota", Asma Nizami. LA REACTION DE NIKKI HALEY Nikki Haley restera-t-elle dans la course après ses mauvais résultats? La candidate ne s'est pas exprimée mardi soir, alimentant les spéculations sur son avenir.

Dans un communiqué, son équipe de campagne a toutefois estimé qu'il existait encore "un grand nombre d'électeurs républicains exprimant de profondes inquiétudes vis-à-vis de Donald Trump". "RIPOSTER AU DESSIN REACTIONNAIRE DE TRUMP" Sur Twitter, Joe Biden a salué la volonté des électeurs de "riposter au dessein réactionnaire de Donald Trump".

"Chaque génération se trouve confronté à un moment où elle doit défendre la démocratie. C’est notre combat", a réagi le démocrate. DONALD TRUMP Retour sur une 3soirée exceptionnelle" pour l'ancien président. Super Tuesday : "Une soirée exceptionnelle" pour Donald Trump Source : TF1 Info PARTI REPUBLICAIN Selon un premier bilan du New York Times, Donald Trump dispose désormais de 751 délégués contre 62 pour Nikki Haley. Pour remporter officiellement la course à l'investiture du parti, il faut arriver à 1215. DONALD TRUMP Donald Trump, qualifiant Joe Biden de "pire président de notre histoire", a salué "une soirée formidable, une journée incroyable" devant ses partisans réunis dans sa résidence Mar-a-Lago, en Floride. "Biden, pire président de l'histoire de notre pays" : la première réaction de Donald Trump après le Super Tuesday Source : TF1 Info ZOOM SUR LA CALIFORNIE Donald Trump s'offre la Californie, où 169 délégués étaient en jeu pour la primaire républicaine. Un Etat crucial : ici, le gagnant a pour coutume de rafler tous les délégués ("winner takes all").

Joe Biden, lui, gagne 424 délégués à l'issue de la primaire démocrates. Les délégués sont, dans son camp, distribués en fonction du résultat des différents candidats. HALEY RAFLE LE VERMONT Seul motif de satisfaction de la soirée pour Nikki Haley ? Sa victoire dans la primaire du Vermont, le fief libéral de Bernie Sanders, privant l'ancien président d'un grand chelem lors du "Super Tuesday". Il s'agit de sa deuxième victoire depuis le début des primaires, après son succès dans la capitale, Washington. PRIMAIRE REPUBLICAINE Donald Trump a raflé pas moins de 908 délagués au total, contre seulement 62 pour sa rivale Nikki Haley. Super Tuesday : les premiers résultats confortent Donald Trump Source : TF1 Info BIDEN BATTU PAR UN INCONNU AUX SAMOA Joe Biden a beau avoir raflé l'ensemble des Etats en jeu mardi lors des primaires démocrates du "Super Tuesday", un petit territoire irréductible lui a résisté : les Samoa américaines, archipel du Pacifique remporté par un illustre inconnu, Jason Palmer.

Selon les projections des médias américains, c'est cet homme d'affaires qui, avec 51 voix contre 40 pour Joe Biden, a gagné la majorité des six délégués qui y étaient en jeu pour l'investiture du candidat démocrate à la présidentielle de novembre.

"Enfin quelque chose d'insolite et d'inattendu pour ce Super Tuesday barbant", a lancé sur X le politologue Larry Sabato, de l'université de Virginie. "P.S: je n'ai aucune idée de qui c'est", a-t-il cependant ajouté, pour parler de Jason Palmer. BIDEN RAFLE TREIZE ETATS Côté démocrate, le président Joe Biden, 81 ans, brigue un second mandat et ne fait face à aucune opposition sérieuse. Il a remporté mardi soir les 13 premiers Etats en jeu.

Donald Trump est "déterminé à détruire notre démocratie" et il est "focalisé sur sa propre revanche et sa vengeance, pas sur le peuple américain", a-t-il affirmé dans un communiqué. DONALD TRUMP VAINQUEUR DE LA SOIREE Donald Trump a raflé mardi la plupart des Etats en jeu dans la grande journée électorale du "Super Tuesday", confirmant sa marche triomphale vers l'investiture républicaine face à sa rivale Nikki Haley et ouvrant la voie à son match retour avec Joe Biden.

L'ex-président de droite, âgé de 77 ans, a été déclaré vainqueur de 12 Etats sur 15 par plusieurs médias américains. Parmi eux la Californie, la Caroline du Nord et le Texas.

hier mardi 5 mars 2024 En direct UN EFFET TAYLOR SWIFT ? La superstar de la pop américaine, dont l'influence potentielle sur les jeunes électeurs américains est très scrutée avant la prochaine présidentielle et très redoutée par le camp républicain (comme on vous expliquait ici), a appelé ses fans à voter lors de la grande journée des primaires. Mais elle n'a pas donner de consigne partisane. "Je voulais vous rappeler de voter pour les personnes qui VOUS représentent le mieux. Si vous ne l'avez pas fait, prévoyez de voter aujourd'hui", a écrit la chanteuse sur Instagram, en incitant les électeurs à se rendre sur le site vote.org pour trouver leur bureau de vote. BIDEN DEVANT, LES AUTRES (LOIN) DERRIÈRE Joe Biden est sur un boulevard pour être candidat à sa réélection. Les candidatures de deux démocrates lancés à sa poursuite n'ont jamais vraiment suscité d'enthousiasme, malgré les critiques récurrentes sur l'âge du président ou son soutien à Israël. Qui sont Dean Phillips, l'élu du Minnesota, et l'autrice à succès Marianne Williamson ? International "Super Tuesday" aux États-Unis : qui sont les deux adversaires démocrates de Joe Biden ? PETIT LEXIQUE "Caucus", "primaire", "délégué"... on fait le point sur le glossaire des expressions que vous allez entendre durant cette étape cruciale de l'élection présidentielle américaine ⤵️ International "Caucus", "convention", "délégué"... Le petit lexique bien utile pour comprendre le "Super Tuesday" QUELS SONT LES ÉTATS QUI VOTENT ? Des primaires sont organisées en Alabama, Alaska, Arkansas, Californie, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Caroline du Nord, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont et Virginie. Le territoire des Samoa américaines tient simultanément son "caucus" démocrate. TRUMP, ARCHI-FAVORI 15 États organisent simultanément leurs primaires pour la présidentielle. Les premiers bureaux de vote ouvrent à 11h GMT, soit minuit, ici en France. Grand favori du camp républicain, Donald Trump entend bien être intronisé, dès ce "Super Tuesday", comme le champion incontesté des républicains et enterrer définitivement sa rivale Nikki Haley, qui incarne une aile plus traditionnelle du Parti républicain, (dont vous pouvez retrouver le portrait ici), pour se consacrer à son nouveau duel face à Joe Biden. SUPER TUESDAY Bonsoir et bienvenue sur notre live pour suivre en direct le traditionnel Super Tuesday. Un "mardi" immanquable dans la politique américaine.

