EN DIRECT - Gaza : Israël dit avoir pris le contrôle du point de passage de Rafah avec l'Égypte

LE PASSAGE DE RAFAH SOUS CONTRÔLE ISRAÉLIEN Le passage de Rafah, côté gazaoui, est passé sous contrôle israélien, selon Tsahal. Le point sur la situation dans la matinale de TF1. Gaza : le passage de Rafah sous contrôle isréalien Source : TF1 Info PASSAGE À RAFAH L'armée israélienne a annoncé mardi avoir pris le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Egypte.

Une unité de blindés "a manœuvré dans la zone. À l'instant présent, des forces spéciales inspectent le point de passage" de Rafah, "nous avons le contrôle opérationnel de la zone", a affirmé l'armée israélienne lors d'un point de presse, précisant parler "uniquement du côté gazaoui du point de passage". POURPARLERS AU CAIRE Lundi, après des pourparlers au Caire n'ayant pas débouché sur un accord de trêve, l'armée israélienne a commencé une opération d'évacuation de dizaines de milliers de personnes de Rafah. Puis, en soirée, le Hamas a dit avoir informé l'Égypte et le Qatar, pays médiateurs avec les États-Unis, qu'il avait "approuvé leur proposition pour un accord de cessez-le-feu" avec Israël.

Une proposition toutefois "loin des exigences israéliennes", a rétorqué le bureau du Premier ministre Benjamin Nétanyahou. Le cabinet de guerre a décidé "à l'unanimité" de poursuivre "l'opération à Rafah afin d'exercer une pression militaire sur le Hamas dans le but de progresser vers la libération des otages et l'atteinte d'autres objectifs de la guerre", ont indiqué les services du Premier ministre. Urgent FRAPPES INTENSES SUR RAFAH La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état de "nombreux morts" dans la nuit à Rafah, après une série d'intenses frappes israéliennes ce mardi matin. Et l'hôpital koweïtien, situé dans cette ville frontalière de l'Égypte, a dit avoir reçu "11 morts" et des "dizaines de blessés" dans ces bombardements, relevant ainsi un premier bilan de cinq morts.

L'évacuation doit préparer le terrain, selon Israël, à une opération militaire terrestre à Rafah, à laquelle s'opposent de nombreux pays, dont les Etats-Unis, principal allié de Jérusalem, et des organisations internationales.

Le Hamas a annoncé dans un communiqué avoir informé l'Egypte et le Qatar, pays médiateurs avec les Etats-Unis, qu'il avait "approuvé leur proposition pour un accord de cessez-le-feu" avec Israël dans la bande de Gaza, dévastée par sept mois de guerre. Cependant, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé que cette proposition était "loin des exigences israéliennes", tout en ajoutant qu'Israël allait envoyer une délégation "auprès de la médiation pour épuiser les possibilités de parvenir à un accord" de trêve.

Selon un haut responsable du Hamas, Khalil al-Hayya, la proposition comprend trois phases, chacune d'une durée de 42 jours, et inclut un retrait israélien complet de la bande de Gaza, le retour des déplacés et un échange d'otages toujours retenus à Gaza et de prisonniers palestiniens détenus par Israël, dans le but d'un "cessez-le-feu permanent".

Des négociations indirectes menées par le Qatar, les Etats-Unis et l'Egypte, visant à arracher une trêve associée à la libération d'otages retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens, avaient débuté samedi au Caire mais s'étaient achevées dimanche sans avancée. Le Hamas réclamait un cessez-le-feu définitif tandis qu'Israël se dit décidé à détruire le mouvement palestinien au pouvoir à Gaza depuis 2007, considéré comme une organisation terroriste par ce pays, les Etats-Unis et l'Union européenne.