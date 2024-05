EN DIRECT - Guerre à Gaza : une opération israélienne à Rafah serait une "tragédie sans nom", s'inquiète l'ONU

En dépit des appels de la communauté internationale, Benyamin Nétanyahou a réitéré son intention d'entrer dans Rafah. La ville, située dans le sud de la bande de Gaza, est devenue un refuge pour un million et demi de civils depuis plusieurs mois. Suivez les dernières informations.

Une opération terrestre de l'armée israélienne dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, serait "une tragédie sans nom", a mis en garde mardi le chef des Affaires humanitaires de l'ONU, Martin Griffiths, dans un communiqué.

"La vérité est qu’une opération terrestre à Rafah sera tout simplement une tragédie sans nom. Aucun plan humanitaire ne peut contrer cela. Le reste n'est que détail", a déclaré M. Griffiths, après les déclarations du Premier ministre israélien réitérant son intention d'entrer dans Rafah.

M. Nétanyahou a lancé cet avertissement en dépit de la réprobation de nombreuses capitales, à commencer par Washington, et d'organisations humanitaires qui redoutent des pertes civiles massives en cas d'offensive sur cette ville devenue un refuge pour un million et demi de Palestiniens.

"Le monde appelle depuis des semaines les autorités israéliennes à épargner Rafah, mais une opération terrestre se profile à l’horizon immédiat", estime M. Griffiths.

"Pour les centaines de milliers de personnes qui ont fui vers l’extrême sud de Gaza pour échapper à la maladie, à la famine, aux charniers et aux combats directs, une invasion terrestre entraînerait encore plus de traumatismes et de morts", souligne le responsable qui va quitter ses fonctions dans quelques semaines.

"Pour les agences qui luttent pour fournir une aide humanitaire malgré les combats, les routes impraticables, les munitions non explosées, les pénuries de carburant, les retards aux points de contrôle et les restrictions israéliennes, une invasion terrestre porterait un coup désastreux", estime M. Griffiths.

Une inquiétude internationale alors que le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a par ailleurs pressé mardi le Hamas palestinien d'accepter "sans plus tarder" la nouvelle proposition de trêve avec Israël, même si le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, a de nouveau promis une offensive terrestre à Rafah "avec ou sans" trêve.

La guerre a éclaté le 7 octobre quand des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza ont mené une attaque inédite dans le sud d'Israël, entraînant la mort de 1170 personnes, essentiellement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes.

En représailles, Israël a juré d'anéantir le Hamas, qu'il considère comme une organisation terroriste, de même que les États-Unis et l'Union européenne.