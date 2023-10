EN DIRECT - Guerre Israël-Hamas : la situation à Gaza devient "de plus en plus désespérée", alerte le chef de l'ONU

Voici un point sur la situation à Gaza, où la guerre semble avoir changé de dimension depuis vendredi soir. Pour plus de détails, retrouvez notre article complet sur le sujet.

🔹 Les bombardements israéliens de la nuit ont été moins importants que la nuit précédente. Ils se concentrent du côté de Beit Hanoun, dans le nord-est de la bande de Gaza. Les soldats se dirigeraient à présents vers la ville de Gaza après être entrée dans l'enclave pendant la nuit. Les combats au sol sont toujours en cours.

🔹 L'armée israélienne appelle désormais les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza, où la situation est censée être plus sûre et où l'aide humanitaire doit être accrue aujourd'hui, gérée par l'Égypte et les États-Unis.

🔹 Après plus de 36h de blackout, l'accès à Internet commence à se rétablir à Gaza, d'après l'organisme de surveillance Netblock et Palestine Telecommunications. Hier, les ONG avaient partagé leur inquiétude sur la coupure des communications avec leurs équipes sur le terrain et les établissements de santé.

🔹 Ce n'est pas l'accalmie pour autant : malgré les appels de la communauté internationale à une trêve humanitaire, le gouvernement israélien reste sourd. Hier soir, Benyamin Netanyahu a averti que "la guerre dans la bande de Gaza sera longue et difficile".