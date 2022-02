EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des combats en cours à Tchernobyl, près du dépôt de déchets nucléaires

B. JOHNSON ANNONCE DES SANCTIONS "MASSIVES"





"Le président Poutine a décidé de faire la guerre sur le continent européen et a attaqué un pays ami sans provocation aucune et sans excuse crédible", a affirmé le Premier ministre britannique Boris Johnson. "Des bombes et missiles sont tombés en nombre sur une population totalement innocente, une invasion vaste est en cours, par terre, mer et air", a-t-il déploré, avant d'assurer : "Mais je ne crois pas qu'elle permettra à un dictateur russe de vaincre les Ukrainiens avec leur foi passionnée dans leur pays et leur liberté."





"Ce n'est pas un pays lointain", a-t-il ajouté : "L'Ukraine est un pays qui vit depuis des décennies, vit dans la liberté, la démocratie et a le droit de choisir sa propre destinée. Le monde ne peut pas accepter que cette liberté lui soit arrachée. Nous ne pouvons pas et n'accepterons pas de regarder de l'autre côté."





"Nous avons été l'un des premiers pays d'Europe à envoyer des armes pour aider l'Ukraine, (...) et nous ferons tout ce que nous pourrons faire dans les jours à venir", a poursuivi le dirigeant britannique, qui a annoncé des sanctions "massives" dès ce jeudi destiné à "nuire à l'économie russe". "De façon collective, il faut que nous en terminions avec la dépendance à l'égard du gaz et du pétrole russe, qui ont permis à Poutine de se comporter comme il le fait", a-t-il ajouté, estimant que "diplomatiquement, politiquement, économiquement, et en fin de compte militairement, cette entreprise atroce et barbare de Vladimir Poutine doit se solder par un échec".





"Nous sommes à vos côtés, nous prions pour vous et votre famille", a-t-il lancé en s'adressant aux Ukrainiens. "Je ne peux pas croire que cela soit fait en votre nom, que vous soyez prêts à accepter ce qu'il va se passer", a-t-il ajouté à l'adresse de la population russe. "Nous ferons tout pour assurer la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, pour les rétablir", a-t-il promis. Selon le responsable britannique, il ne s'agit pas là uniquement d'une attaque contre l'Ukraine uniquement mais contre "la démocratie et la liberté en Europe de l'Est et dans le monde".