EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les candidats à l’Otan reçus par Biden à la Maison Blanche

LA FINLANDE ET LA SUÈDE À LA MAISON BLANCHE





Les États-Unis continuent d'afficher leur soutien à la Finlande et de la Suède. "Je salue avec chaleur et soutiens avec force les candidatures historiques de la Finlande et de la Suède", a déclaré, hier soir, le président Joe Biden, qui doit accueillir, ce jeudi, la Première ministre suédoise Magdalena Andersson et le président finlandais Sauli Niinistö à la Maison Blanche. Dans un communiqué, le chef d'État s'est également dit "impatient de travailler avec le Congrès américain et avec nos alliés de l'Otan pour faire rapidement entrer la Finlande et la Suède dans la plus solide alliance de défense de l'histoire".