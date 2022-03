EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouveau round de pourparlers à venir sur un cessez-le-feu

EMMANUEL MACRON S'EXPRIME SUR LA SITUATION EN UKRAINE





Face à la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron admet qu'il y aura des répercussions économiques en France. "Notre agriculture, notre industrie, nombre secteurs économiques souffrent et vont souffrir. (...) Notre croissance aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée", explique-t-il lors de son allocution, avant de lister les conséquences sur le pouvoir d'achat. "Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risque de s'alourdir encore face à ses conséquences économiques et sociales".





Il annonce toute de même que le gouvernement épaulera "les secteurs économiques, en recherchant de nouveaux fournisseurs, de nouveaux débouchés commerciaux et c'est à cette fin que je me suis entretenu avec des homologues américains et moyen-orientaux."





"J'ai demandé au premier ministre d'élaborer pour les prochains un plan de résilience économique et social pour répondre à toutes ces difficultés", ajoute-t-il.