EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev résiste face aux Russes, la rouble en chute libre

LE CANADA ENVOIE DES EQUIPEMENTS





Le gouvernement canadien a annoncé dimanche l'envoi à l'armée ukrainienne d'équipement militaire de protection, tel que des casques et des gilets pare-balles, pour une valeur de près de 17 millions d'euros.





Ce matériel sera "rapidement" acheminé à l'armée ukrainienne via la Pologne, a indiqué en outre la ministre canadienne de la défense, Anita Anand. "Une mission de combat n'est pas sur la table présentement et elle ne l'est pas non plus pour nos alliés, incluant les États-Unis", a-t-elle ajouté, répondant à une question portant sur un éventuel déploiement de soldats canadiens aux côtés des militaires ukrainiens.