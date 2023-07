EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky met la pression sur l'Otan

Quelques heures plus tôt, Volodymyr Zelensky avait exprimé son mécontentement face à l'absence de calendrier sur l'adhésion de son pays, jugeant la situation "absurde" et critiquant l'"indécision" de l'organisation qui encourage "la terreur" russe. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg a quant à lui insisté sur le fait que c'est la première fois que l'Otan utilise le mot "invitation" à destination de Kiev.

L'Ukraine et ses alliés en Europe de l'Est considèrent que la placer sous l'égide de la défense collective de l'Alliance dissuadera Moscou, mais des puissances telles que les États-Unis et l'Allemagne hésitent à donner un engagement ferme à Kiev.