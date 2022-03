EN DIRECT - Les pourparlers Ukraine-Russie consacrés aux couloirs humanitaires ce lundi

DIPLO





Un entretien trilatéral des ministres des Affaires étrangères russe, ukrainien et turc serait prévu samedi prochain en Turquie, selon Ankara et Moscou. "Conformément à un accord au téléphone entre les présidents russe et turc, (...) un contact est prévu en marge du forum diplomatique d'Antalya entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et celui de l’Ukraine Dmytro Kouleba", a indiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.