EN DIRECT - Guerre en Ukraine : combats acharnés dans l'est, Emmanuel Macron continuera "à parler" à la Russie

L'est de l'Ukraine est plus que jamais au coeur des combats dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Des combats acharnés avaient lieu, vendredi 27 janvier, pour le contrôle de la ville de Vougledar, dont les forces du Kremlin tentent de s'emparer. Le porte-parole de l'armée ukrainienne pour la zone Est, Serguiï Tcherevaty, a confirmé "des combats féroces", tout en assurant que les Russes avaient été repoussés. L'Ukraine a fait savoir cette semaine que les soldats russes, en supériorité numérique, avaient intensifié leurs attaques dans l'est, en particulier sur Vougledar et Bakhmout, cette dernière étant leur cible depuis des mois.