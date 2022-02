EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron "s'adressera à la Nation prochainement"

L'AMBASSADEUR DE RUSSIE À LONDRES VA ÊTRE CONVOQUÉ





L'ambassadeur de Russie à Londres, Andreï Kéline, va être convoqué au ministère des Affaires étrangères, annonce la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss. "J'ai convoqué l'ambassadeur russe pour qu'il me rencontre et m'explique l'invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine par la Russie", a tweeté la ministre. Andreï Kéline avait déjà été convoqué mardi au Foreign Office et reçu par le secrétaire d'Etat Philip Barton.