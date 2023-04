EN DIRECT - Guerre en Ukraine : coup de pression de Moscou sur l'accord céréalier

Enfin, sur le plan diplomatique, le président chinois s'est engagé vendredi auprès d'Emmanuel Macron à "soutenir tout effort en faveur du retour de la paix en Ukraine" attaquée par la Russie, un conflit que le président chinois refuse toujours de condamner. À l'issue d'une visite d'État de trois jours en Chine, le président français et son homologue Xi Jinping ont fait une déclaration commune a minima sur la guerre en Ukraine. Le texte ne mentionne pas la Russie et n'appelle pas au départ d'Ukraine des troupes de Moscou.

La déclaration commune ne condamne pas non plus l'intervention militaire de Vladimir Poutine. En revanche, les deux pays "s'opposent aux attaques armées contre les centrales nucléaires et les autres installations nucléaires pacifiques" et soutiennent l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) "pour assurer la sécurité de la centrale de Zaporijia".