EN DIRECT - Guerre en Ukraine : de nouvelles négociations prévues lundi, selon Moscou

POURPARLERS DE PAIX





Dans une vidéo publiée sur Twitter, Mykhailo Podoliak - conseiller du président ukrainien - a déclaré dimanche qu'il pensait que les pourparlers avec la Russie allaient "aboutir à des résultats concrets" dans les prochains jours. La Russie "devient beaucoup plus sensible à la position ukrainienne" et a "commencé à parler de manière constructive", a-t-il noté. "Nos propositions sont sur la table. Elles sont très dures. Parmi elles, le retrait des troupes, le cessez-le-feu. Nous ne céderons sur aucun point, par principe", a-t-il encore précisé, avec force.





Plus tôt dans la journée, Leonid Slutsky, avait tenu des propos similaires. Ce membre de la délégation russe pour les pourparlers avec Kiev, a affirmé que des "progrès significatifs" avaient été réalisés dans les négociations depuis le début des pourparlers. "Si nous comparons les positions de la Russie et de l'Ukraine dans les négociations au tout début et maintenant, nous pouvons voir des progrès significatifs", a-t-il souligné, selon l'agence de presse locale RIA. "Je m'attends à ce que ces progrès se traduisent par une position unifiée des deux délégations et par un document à signer", a-t-il conclu.