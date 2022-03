EN DIRECT - Guerre en Ukraine : des milliers de civils évacués à Soumy, nouvelle trêve mercredi

LES RUSSES PAS EXCLUS EN NATATION





La Fédération internationale de natation (Fina) a annoncé ce mardi qu'elle s'opposait à l'interdiction des sportifs russes et biélorusses malgré la recommandation du Comité international olympique de les exclure, suivie par de nombreuses organisations sportives.





"Le bureau de la Fina reste opposé à l'interdiction générale de tous les athlètes et officiels russes et biélorusses, et maintient sa position consistant à laisser les sportifs russes et biélorusses participer aux événements Fina de manière neutre", a indiqué l'organisation dans un communiqué.