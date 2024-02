EN DIRECT - Deux ans de guerre en Ukraine : le ministre russe de la Défense visite ses troupes en Ukraine

Deux ans après le début du conflit, alors que les forces ukrainiennes sont en difficulté sur le front, Volodymyr Zelensky presse ses alliés occidentaux de livrer des avions de combat et de nouveaux systèmes de défense aérienne. Ce samedi, Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, visite ses troupes en Ukraine, selon l'armée. Suivez les dernières infos sur le conflit.

À la veille du deuxième anniversaire de l'invasion russe de son pays, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé vendredi les alliés occidentaux de Kiev à livrer rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne et des avions de combat.

"La chose la plus importante est de débloquer le ciel. La défense aérienne et les (...) avions y contribueront", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. "Ce qui est important, c'est que toutes les décisions (sur les livraisons d'aide, ndlr) soient prises à temps. Je pense que c'est la priorité", a-t-il ajouté.

VON DER LEYEN SALUE LA "RÉSISTANCE" UKRAINIENNE APRÈS DEUX ANS DE CONFLIT La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué "l'extraordinaire résistance du peuple ukrainien" samedi à son arrivée à Kiev, deux ans jour pour jour après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. "A Kiev pour marquer l'anniversaire de la deuxième année de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et pour célébrer l'extraordinaire résistance du peuple ukrainien", a déclaré Mme von der Leyen sur les réseaux sociaux. "Plus que jamais, nous soutenons fermement l'Ukraine. Financièrement, économiquement, militairement, moralement. Jusqu'à ce que le pays soit enfin libre". LE MINISTRE RUSSE DE LA DÉFENSE VISITE SES TROUPES EN UKRAINE Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a rendu visite à ses troupes en Ukraine, a annoncé l'armée russe samedi, jour du deuxième anniversaire de l'offensive de Moscou. "Aujourd'hui, en termes de rapport de forces, l'avantage est de notre côté", a déclaré le ministre aux soldats russes depuis un centre de commandement. Le communiqué de l'armée précise que le ministre avait été informé que les forces russes étaient passées à l'offensive après s'être emparées de la ville d'Avdiïvka. "POUTINE NE DOIT PAS COMPTER SUR LA LASSITUDE DES EUROPÉENS" AFFIRME MACRON Le président français Emmanuel Macron a averti samedi son homologue russe Vladimir Poutine que le soutien de la France auprès de l'Ukraine ne "faiblira pas" et qu'il ne fallait "pas compter" sur une "lassitude des Européens". "Deux ans de guerre. Frappée et meurtrie, mais toujours debout. L’Ukraine se bat pour elle, pour ses idéaux, pour notre Europe. Notre engagement à ses côtés ne faiblira pas", a écrit M. Macron, dans un message posté par l'Élysée sur le réseau social X à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe. "La Russie du Président Poutine ne doit pas compter sur une quelconque lassitude des Européens", prévient également la présidence française dans un communiqué sur X.

Fragilisée par l'échec de sa contre-offensive estivale et un manque croissant de munitions et de soldats, l'armée ukrainienne fait face à une situation extrêmement difficile sur le front, et a dû se résoudre la semaine dernière à céder la ville forteresse d'Avdiïvka dans l'Est, après des mois de rudes combats avec les forces russes.

Kiev a aussi cherché du soutien à l'ONU lors d'une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. "Malheureusement, la Russie ignore la volonté de la majorité mondiale, elle continue son agression, et continue de jeter de plus en plus d'hommes dans les flammes de la guerre", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

"La Russie ne peut pas ignorer la voix de la majorité du monde si nous adoptons une position de principe et agissons ensemble", a-t-il ajouté, appelant tous les Etats membres à participer à une conférence pour la paix qui doit être organisée en Suisse autour de la formule de paix en dix points du président Volodymyr Zelensky.