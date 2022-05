EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Macron et Scholz ont demandé à Poutine la libération des combattants d'Azovstal

MACRON ET SCHOLZ DEMANDE LA LIBÉRATION DES COMBATTANTS D'AZOVSTAL





Plus de trois mois après le début de la guerre lancée par Moscou, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont demandé au président russe Vladimir Poutine d'entamer des "négociations directes sérieuses" avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'un entretien téléphonique. Ils lui ont aussi réclamé la libération des 2.500 combattants ukrainiens qui s'étaient retranchés dans l'aciérie Azovstal à Marioupol (sud-est) et qui se sont rendus aux forces russes.