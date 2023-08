EN DIRECT - Guerre en Ukraine : évacuations dans le nord-est, nouvelles frappes sur Zaporijia dans le sud

Enfin, côté russe, alors que les attaques menées par Kiev dans des zones frontalières de la Russie se multiplient, deux personnes ont été tuées, jeudi, dans un bombardement ukrainien sur le village de Tchaoussy, dans la région de Briansk, selon le gouverneur régional Alexandre Bogomaz qui a précisé sur Telegram qu'un homme et une femme ont aussi "subi des blessures plus ou moins graves". Parallèlement, la guerre des drones se poursuit, les territoires contrôlés par la Russie étant la cible d'attaques de plus en plus fréquentes. Moscou a affirmé tôt jeudi avoir abattu 13 appareils ukrainiens, dont 11 près de la péninsule annexée de Crimée et deux qui se dirigeaient vers Moscou.