EN DIRECT - Ukraine : face à la contre-offensive de Kiev, la Russie annonce des "frappes massives"

Faut-il craindre des représailles russes ? Moscou a annoncé mardi des "frappes massives" sur tous les fronts en réaction à la contre-offensive fulgurante des troupes ukrainiennes. "Les forces aériennes, balistiques et l'artillerie russes effectuent des frappes massives contre les unités des forces armées ukrainiennes dans toutes les zones opérationnelles", a affirmé le ministère russe de la Défense, évoquant en particulier des bombardements près de Sloviansk, Konstantinivka et Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, ainsi que dans les régions méridionales de Mykolaïv et de Zaporijia. Mais aussi dans celle de Kharkiv, d'où les soldats russes se sont presque totalement retirés face aux avancées de Kiev.

L'offensive russe déclenchée le 24 février va continuer "jusqu'à ce que les objectifs soient atteints", avait martelé la veille le Kremlin, selon lequel il n'y a actuellement "pas de perspectives de négociations" entre les deux belligérants.

Suivez les dernières informations :