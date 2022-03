EN DIRECT - Guerre en Ukraine : fortes explosions entendues dans le centre de Kiev

LA RUSSIE SE PRÉPARE A UN DÉFAUT DE PAIEMENT





La Russie a accusé lundi l'Occident de vouloir provoquer un défaut de paiement artificiel par ses sanctions, gelant les avoirs de Moscou à l'étranger, ravivant le souvenir de l'humiliant défaut de 1998.





"Les déclarations selon lesquelles la Russie ne peut remplir ses obligations concernant sa dette publique ne correspondent pas à la réalité", a insisté le ministère des Finances, avant d'ajouter que "le gel des comptes en devises de la Banque de Russie et du gouvernement peut être vu comme le désir de pays étrangers de provoquer un défaut artificiel".





Pour la Russie, il y va de son honneur et non seulement de son accès futur aux marchés financiers. Depuis deux décennies et surtout depuis la crise de 2014, Moscou s'est en effet efforcé de se constituer une santé financière irréprochable, avec un taux d'endettement très faible et des réserves de plus de 600 milliards de dollars constituées grâce à la rente pétrolière.