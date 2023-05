EN DIRECT - Guerre en Ukraine : frappe russe sur une clinique en Ukraine, bombardements en Russie

Volodymyr Zelensky dénonce un "crime contre l'humanité". Vendredi, l'Ukraine a de nouveau été visée par des salves de missiles russes, avec notamment une clinique touchée à Dnipro où au moins deux personnes ont été tuées et 30 blessées. Le président ukrainien a publié dans la journée des images sur lesquelles on peut voir des bâtiments partiellement détruits et surmontés de panaches de fumée noire. D'autres vidéos montrent des sauveteurs aidant des personnes au visage ensanglanté à s'échapper de la clinique à travers des couloirs pleins de décombres. Selon la première dame Olena Zelenska, le bâtiment visé était une clinique de soins psychiatriques.

La municipalité de Kiev a, elle aussi, fait état dans la nuit d'une 13e attaque aérienne russe sur la capitale depuis début mai, avec cette fois-ci des missiles de croisière lancés par des bombardiers stratégiques Tu-95 depuis la région de la mer Caspienne. Sur l'ensemble du territoire, l'état-major ukrainien a relevé 55 attaques aériennes russes, dont l'une a notamment endommagé un barrage dans la région orientale de Donetsk, faisant courir "un grand danger d'inondation". L'armée russe a confirmé avoir mené des frappes nocturnes sur l'Ukraine, assurant avoir visé des "sites de stockage de munitions" et avoir "touché tous les sites désignés".