EN DIRECT - Guerre en Ukraine : "Horribles" tirs de missiles russes sur Kiev

CIVILS UKRAINIENS VISÉS





Le président ukrainien affirme que l'armée russe vise aussi des zones civiles, et non uniquement militaires. Face à la menace, les forces ukrainiennes "font tout leur possible" pour défendre le pays, continue-t-il avant de saluer "l'héroïsme" de ses soldats. La Russie devra "parler" à l'Ukraine "tôt ou tard" pour mettre fin aux combats, insiste le chef d'État. " Plus tôt cette conversation commence, et plus réduites seront les pertes pour la Russie elle-même."