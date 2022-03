EN DIRECT - Ukraine : la Russie annonce des cessez-le-feu locaux à partir de mardi à 8h pour évacuer les civils

BILAN DES POURPARLERS





La troisième session de négociations entre les délégations russes et ukrainiennes vient de s'achever au Bélarus, a annoncé l'ambassade russe sur place.





D'après le négociateur ukrainien, il y a eu "de petits progrès" sur la question des couloirs humanitaires et des "résultats positifs" sur la question, a annoncé Mykhaïlo Podoliak, membre de la délégation ukrainienne, sur Twitter. "Des changements seront apportés et on apportera une aide plus efficace aux personnes qui souffrent de l’agression de la Fédération de Russie", a-t-il ajouté.





Du côté russe toutefois, l'ambiance est différente. Le négociateur russe a affirmé que les pourparlers n'avaient pas été "à la hauteur des attentes" de Moscou. "Nous espérons que la prochaine fois nous pourrons réaliser une avancée plus importante", a ajouté le représentant russe à ces discussions, Vladimir Medinski.