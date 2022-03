EN DIRECT - Ukraine : le gouvernement polonais demande "une mission de paix" de l'Otan

ARRIVÉE DE PREMIERS MINISTRES EUROPÉENS





Ce mardi soir, les Premiers ministres polonais, tchèque et slovène sont arrivés à Kiev, a indiqué Mateusz Morawiecki, le dirigeant polonais, sur Facebook.





"Nous devons faire cesser le plus rapidement possible cette tragédie qui se déroule à l'Est. C'est pourquoi, avec le vice-Premier ministre (polonais) Jaroslaw Kaczynski, et les Premiers (tchèque et slovène), Petr Fiala et Janez Jansa, nous sommes à Kiev", a-t-il écrit.