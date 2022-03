EN DIRECT - Invasion russe : une journaliste ukrainienne également tuée dans l'attaque contre un cameraman de Fox News

LITS D'HÔPITAUX POUR LES UKRAINIENS





Les 27 pays de l'Union européenne ont réservé plus de 10.000 lits d'hôpitaux pour des Ukrainiens, et la France pourrait accueillir de premiers patients "d'ici la fin de semaine", ont annoncé ce mardi la commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides, et le ministre Olivier Véran.





"Nous nous assurons de réserver plus de 10.000 lits dans les hôpitaux des États membres pour y transférer les patients en attente de soins", a déclaré Stella Kyriakides lors d'une conférence de presse. "Cela comprend les lits pour les patients en pédiatrie, pour les nouveau-nés prématurés et leurs mères, pour les patients atteints d'un cancer, les grands brûlés et les patients en unité de soins intensifs."