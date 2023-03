EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev a "vaincu la terreur hivernale", attaque de drones en Crimée

UNE "SALE GUERRE" QUI VIOLE "TOUTES LES LOIS DE L'HUMANITÉ"





La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna a appelé le G20 à "répondre clairement", comme il l'a fait au sommet de Bali l'an dernier, à la guerre menée par la Russie en Ukraine et à montrer un "sens des 'responsabilités communes' et non pas une fragmentation, une opposition systématique". Il s'agit d'une "sale guerre qui plus est, menée en violant toutes les lois de la guerre et de la simple humanité", a-t-elle affirmé dans son allocution depuis New Delhi, en Inde.