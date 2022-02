EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev entièrement encerclé par les troupes russes, annonce le maire

LES EUROPÉENS DISCUTENT POUR ACCUEILLIR LES UKRAINIENS





Les ministres européens de l'Intérieur sont réunis ce dimanche en urgence à Bruxelles pour organiser l'accueil des Ukrainiens fuyant l'offensive russe et discuter de leur accorder une protection temporaire automatique. "Nous devons regarder quel statut on peut confier à ces personnes qui fuient le territoire ukrainien dans des conditions extrêmement difficiles", a déclaré Gérald Darmanin.





Il s'agit "d'abord" de les accueillir "le mieux possible en Pologne et dans les pays voisins, voir comment on peut les aider de façon humanitaire, [...] et puis voir comment, en Europe, on peut leur apporter cette protection" prévue dans le cadre d'une directive de 2001, a-t-il indiqué.