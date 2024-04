EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Kiev renforce ses défenses pour contrer la poussée russe vers une ville stratégique

L'Ukraine a admis dimanche que la situation était "tendue" sur le front est. La Russie tente de s'emparer de la localité stratégique de Tchassiv Iar. Suivez les dernières informations en direct.

L'alerte est sérieuse. L'Ukraine a admis dimanche que la situation était "tendue" sur le front est, où une armée russe "en supériorité numérique" pousse toujours plus afin de s'emparer de la localité stratégique de Tchassiv Iar, face à des forces ukrainiennes aux faibles stocks de munitions. Le ministre ukrainien de la Défense Roustem Oumerov a affirmé avoir rendu visite à des soldats dans la zone où se déroulent actuellement les combats.

Sur ce front oriental, les troupes russes, tentent une percée "à l'ouest de Bakhmout", une ville qu'elles ont conquise en mai 2023 au terme d'une bataille particulièrement sanglante et destructrice, a-t-il dit. Un peu plus tôt, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, le général Oleksandre Syrsky, avait lui aussi assuré que la Russie concentrait ses efforts sur cette zone afin de s'emparer de Tchassiv Iar, à environ 20 km à l'ouest de Bakhmout. Une telle conquête offrirait aux militaires russes une chance d'avancer dans la région.

La cité de Tchassiv Iar, perchée sur une hauteur, s'étend à moins de 30 kilomètres au sud-est de Kramatorsk, la principale ville de la région sous contrôle ukrainien et un important nœud ferroviaire et logistique. En s'en emparant, la Russie veut "créer les conditions d'une avancée plus profonde" vers Kramatorsk, a noté le commandant en chef. Cette offensive se produit à un moment très délicat pour l'armée ukrainienne, qui peine à recruter face à un adversaire dont les troupes sont mieux garnies et mieux équipées.