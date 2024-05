EN DIRECT - Guerre en Ukraine : près de 10.000 personnes évacuées dans la région de Kharkiv

Dans un entretien exclusif à l'AFP, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit s'attendre à une offensive russe plus large dans le nord et dans l'est qui viserait à prendre Kharkiv. "Ils ont lancé leur opération, elle peut être constituée de plusieurs vagues. Et ça c'est leur première vague", a assuré vendredi M. Zelensky.





Il a néanmoins assuré que, malgré les avancées russes des derniers jours dans la région de Kharkiv, la situation était meilleure pour ses forces qu'il y a une semaine, lorsque les troupes du Kremlin ont franchi par surprise la frontière.





"Nous voulons que la guerre se termine par une paix juste pour nous", a-t-il dit, "et l'Occident veut juste que la guerre s'arrête, aussi vite que possible". En outre, le déploiement de nouvelles livraisons d'armes occidentales pourrait prendre encore des mois durant lesquels il y a un risque de "percées" russes dans certains secteurs, a déclaré M. Zelensky. Mais "personne ne va abandonner (le combat en Ukraine). Je suis sûr que, quelles que soient les difficultés rencontrées et les percées réalisées, il n'y aura toujours pas de percée globale", a soutenu le chef de l'État.