EN DIRECT - Ukraine : l'Otan condamne les bombardements "irresponsables" de la Russie sur la centre nucléaire de Zaporijjia

INTEL ET AIRBNB VENT DEBOUT CONTRE LA RUSSIE





Le groupe de micro-processeurs Intel et la plateforme de locations touristiques Airbnb, ont annoncé jeudi soir avoir suspendu leurs activités en Russie et au Belarus, dans le sillage de plusieurs géants de l'économie américaine, d'ExxonMobil à Apple en passant par Boeing et Ford, ayant pris leurs distances avec la Russie après l'invasion de l'Ukraine.





"Intel condamne l'invasion de l'Ukraine par la Russie et nous avons suspendu toutes livraisons à la Russie et au Belarus. Nos pensées vont à tous ceux qui sont impactés par cette guerre", explique le groupe dans un communiqué. Brian Chesky, cofondateur et directeur général de la plateforme Airbnb, qui affiche désormais le drapeau ukrainien sur son compte Twitter, y annonce que son groupe "suspend toutes ses activités en Russie et en Biélorussie," sans autre précision.





La plateforme de locations touristiques avait annoncé lundi qu'elle allait proposer un hébergement gratuit de court terme à un maximum de 100.000 Ukrainiens fuyant l'invasion russe. Ces séjours seront financés par l'entreprise, des donateurs d'un fonds d'Airbnb pour les réfugiés ainsi que des hôtes. L'initiative d'Airbnb fait écho à l'aide proposée en août dernier aux Afghans cherchant à fuir leur pays après la prise de pouvoir des talibans. Le site a annoncé mardi avoir réussi à loger gratuitement plus de 21.000 réfugiés afghans.