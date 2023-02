EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Chine mise en garde par les États-Unis contre tout "soutien matériel" à la Russie

Emmanuel Macron a affirmé vouloir "la défaite" de Moscou face à l'Ukraine, tout en mettant en garde ceux qui veulent "avant tout écraser la Russie", ce qui ne sera "jamais" la "position de la France".

"Je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l’Ukraine puisse défendre sa position, mais je suis convaincu qu’à la fin ça ne se conclura pas militairement", a dit le chef de l'État français dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, au Figaro et à France Inter et publié samedi soir.

"Je ne pense pas, comme certains, qu’il faut défaire la Russie totalement, l’attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n’a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais", a-t-il ajouté.

Ces observateurs semblent dans son esprit être ceux qui, notamment en Europe de l'Est, se montrent plus jusqu'au-boutistes et avaient vivement critiqué en mai 2022 ses propos selon lesquels il ne fallait pas "humilier" la Russie.