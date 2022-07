EN DIRECT - Guerre en Ukraine : le gazoduc Nord Stream a redémarré après 10 jours de maintenance

ON RÉCAPITULE





La Russie a annoncé, mercredi, qu'elle ne concentrait désormais plus son offensive que sur l'est de l'Ukraine. Le son côté, Kiev a appelé à davantage de livraisons d'armes de la part de ses partenaires Occidentaux. L'Europe, elle, s'inquiète de pénuries de gaz dans les prochains mois. On récapitule les infos à retenir ces dernières 24 heures ici :