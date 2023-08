EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la Russie annonce avoir frappé des bases aériennes dans l'ouest de l'Ukraine

DES DÉFENSES ANTI-AÉRIENNES PUISSANTES





Les systèmes de défense aérienne offerts à l'Ukraine par l'Allemagne et les États-Unis "ont déjà donné des résultats significatifs", a déclaré Volodymyr Zelensky, dans la nuit de dimanche à lundi. Ces armes ont, en effet, déjà abattu un "nombre important" de missiles et de drones russes. Les systèmes américains Patriot et allemands Iris-T sont "puissants, très efficaces", a ajouté le président ukrainien. "Ici, dans notre ciel, nous pouvons prouver que la terreur est en train de perdre... L'Ukraine peut gagner cette bataille, et notre bouclier aérien finira par garantir la sécurité de l'ensemble de l'Europe", continue-t-il.