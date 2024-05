EN DIRECT - Guerre en Ukraine : visite surprise du chef de la diplomatie américaine en pleine offensive russe

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est arrivé mardi à Kiev pour une visite surprise. La Russie mène une vaste offensive dans le nord-est de l'Ukraine. Suivez les dernières informations.

International Guerre en Ukraine : 30.000 hommes, des milliers de citoyens évacués... où en est l'offensive russe ? TRAIN Des "personnes non autorisées" ont fait dérailler un train de marchandises près de Volgograd, dans le sud-ouest de la Russie, ont annoncé mardi les agences de presse russes. Un "déraillement de wagons s'est produit en gare de Kotlouban (..) dans la région de Volgograd après l'intervention de personnes non autorisées", ont indiqué les agences Tass et Ria Novosti ainsi que le journal Izvestia.

Selon Ria Novosti, qui cite les chemins de fer russes, le trafic ferroviaire a été rétabli sur une des deux voies. L'incendie d'un réservoir de carburant et d'un wagon a pu être éteint, a indiqué le siège du ministère des Situations d'urgence à Ria Novosti.

La ville de Kotlouban est située à environ 300 km de la frontière avec l'Ukraine, et la région de Volgograd est parfois la cible d'attaques de drones lancées par l'armée ukrainienne. Kiev n'a pas revendiqué le déraillement, mais un responsable ukrainien de la mairie de Marioupol, ville conquise par la Russie au printemps 2022, l'a qualifié de "bonne nouvelle" et a fourni des détails. BLINKEN Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est arrivé mardi matin à Kiev pour une visite surprise censée rassurer les Ukrainiens sur le soutien continue des États-Unis, et promettre un flot d'armements au moment où la Russie mène une offensive dans la région de Kharkiv (nord-est).

M. Blinken, dont c'est la quatrième visite à Kiev depuis le début de l'invasion russe en février 2022, est arrivé par train de nuit en provenance de la Pologne et doit notamment rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon un journaliste de l'AFP l'accompagnant. BONJOUR Bienvenue dans ce live. Retrouvez ici les dernières informations et les images fortes sur la guerre en Ukraine.

L'avancée russe continue. Lundi 13 mai, les combats se poursuivaient dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, où l'armée russe a lancé une offensive et s'est emparée de dizaines de kilomètres carrés, Kiev affirmant pour sa part tenir et avoir renforcé la zone. Les forces russes ont franchi la frontière vendredi et attaquent dans les directions de Lyptsi et de Vovtchansk, deux localités respectivement situées à une vingtaine et une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine.

Cette opération, qui pousse Kiev à mobiliser des renforts, a fait craindre une percée russe face à une armée ukrainienne manquant déjà de ressources. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans son discours du soir, a néanmoins assuré que Kiev menait des "contre-attaques" et que le secteur était renforcé. "Nous détruisons l'infanterie et l'équipement de l'occupant", a-t-il assuré. Selon le chef de l'État ukrainien, Kiev a aussi constaté des "activités hostiles", à savoir "des groupes de sabotage" et des "frappes", contre les autres régions frontalières de Soumy et de Tcherniguiv, dans le nord de l'Ukraine.

Dans un entretien à l'AFP, le chef de la sécurité nationale ukrainienne, Oleksandr Lytvynenko, a lui indiqué que "plus de 30.000" soldats russes attaquaient la région de Kharkiv. Il a cependant estimé que, pour l'instant, aucune "menace" ne pesait sur la grande cité de Kharkiv, située à une trentaine de kilomètres de la zone des combats et qui comptait près d'un million et demi d'habitants avant l'invasion russe.