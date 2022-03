EN DIRECT - De nouvelles négociations entre l'Ukraine et la Russie prévues cet après-midi

COULOIRS HUMANITAIRES ?





L'armée russe a annoncé l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires et l'instauration de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy, en proie à de violents combats. "Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un "régime de silence" à partir de 10H00 le 7 mars et l'ouverture de couloirs humanitaires", a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué.





L'armée russe précise que cette décision a été prise après une "demande personnelle" du président français Emmanuel Macron adressée à son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux dirigeants se sont entretenus pendant deux heures dimanche par téléphone.





Ces derniers jours, deux tentatives pour évacuer des civils du port assiégé de Marioupol ont échoué, Kiev et Moscou s'accusant mutuellement de violer les conditions de l'évacuation.