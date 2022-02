EN DIRECT - Ukraine : pour Le Drian, Poutine est "un cynique", "un dictateur"

MODI APPELLE POUTINE





Le Premier ministre indien s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine, et l'a appelé à un "arrêt immédiat de la violence", selon son cabinet. Narendra Modi "a réitéré sa conviction de longue date que les différends entre Russie et Otan ne peuvent être résolus que via un dialogue honnête et sincère", et a "réclamé un arrêt immédiat de la violence et demandé des efforts concertés de toutes les parties pour retourner sur le chemin des négociations et du dialogue diplomatiques".