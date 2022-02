EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Macron et Poutine ont échangé pendant 1h30

LES PLANS RUSSES CONTRARIÉS ?





Bien qu'il manque de "précisions" sur la situation réelle dans le champ de bataille en Ukraine, "ce qui est certain, c'est que l'avancée des forces russes sur le terrain ne se passe probablement pas comme planifié par les autorités russes, par Poutine lui-même", a estimé sur LCI Camille Grand, le Secrétaire général adjoint de l'Otan. "On est devant une situation très grave, une attaque sur un grand pays européen par son voisin, avec un usage de force tout à fait disproportionné par rapport aux affirmations de la Russie. L'Otan doit donc prendre des mesures pour protéger les alliés et porter assistance à l'Ukraine", a-t-il poursuivi.





Quant au sort de la capitale ukrainienne Kiev, "les bombardements ont déjà commencé, et ce qui nous préoccupe principalement aujourd'hui, c'est une escalade de la violence de la partie russe contre ses cibles en Ukraine", en particulier cette ville, a-t-il signalé. Il dit craindre notamment un renforcement "en montant dans l'usage de la force, avec le recours à "des tactiques militaires plus violentes qu'imaginées, puisque le plan selon lequel le gouvernement et l'armée ukrainiens allaient s'effondrer en quelques heures ne s'est manifestement pas réalisé".





Au sujet de difficultés d'approvisionnement des forces russes, dont certains chars peinent à trouver de l'essence par exemple, "la question de la logistique dans une opération de ce type est très sensible", a estimé le responsable. "Il est possible que les Russes aient sous-estimé les difficultés qu'ils allaient rencontrer, qui sont plus importantes qu'imaginées", a-t-il poursuivi, avant de nuancer : "La disproportion des forces reste très forte, les Ukrainiens se battent très bravement mais face à des forces très supérieures". "Il ne faut pas porter un jugement définitif sur l'orientation de ce conflit", a-t-il préconisé.