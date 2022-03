EN DIRECT - Guerre en Ukraine : la version française du média russe RT plus diffusée en France

RT ET SPUTNIK OFFICIELLEMENT INTERDITS DANS L'UE





L'interdiction de diffusion dans l'Union européenne des médias russes RT et Sputnik, considérés comme des instruments de "désinformation" de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, est entrée en vigueur mercredi, et chaque État membre est désormais chargé de la faire respecter.





Les contenus de Sputnik et des chaînes de RT (ex-Russia Today) en anglais, allemand, français et espagnol ne pourront plus être diffusés sur les réseaux de télévision et sur internet, selon cette décision publiée à la mi-journée au Journal officiel de l'UE.





RT et Sputnik sont les "canaux" des "actions de propagande" et "de déformation des faits" de la Russie, qui "menacent directement et gravement l'ordre et la sécurité publics de l'Union", écrivent les Vingt-sept. "Ces médias jouent un rôle essentiel et déterminant pour faire avancer et soutenir l'agression contre l'Ukraine et pour déstabiliser les pays voisins", jugent les Vingt-sept.