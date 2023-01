EN DIRECT - Ukraine : le ministre de l'Intérieur tué dans un crash d'hélicoptère

Les secours ukrainiens ont annoncé mardi la fin des opérations de "recherche et de sauvetage" dans les décombres d'un immeuble détruit par une frappe russe samedi à Dnipro. "Les opérations de secours ont duré 69 heures. (...) 79 personnes ont été blessées, dont 16 enfants. 28 personnes sont actuellement hospitalisées, 10 sont dans un état grave. 45 personnes ont été tuées, dont six enfants parmi lesquels le plus jeune avait 11 mois", a écrit dans la soirée sur Telegram un conseiller de la présidence ukrainienne, Kyrylo Timochenko.

Il s'agit d'un des bombardements les plus meurtriers pour les civils depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a près de 11 mois.