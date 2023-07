EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouvelles frappes nocturnes contre Kiev, au moins un mort

Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a profité du sommet de l'Otan pour affirmer que l'Ukraine ne se contentera pas d'un "gel" du front face aux troupes russes et que Kiev entend récupérer la totalité de ses territoires occupés. "Nous voulons récupérer nos terres, restaurer la sécurité sur notre territoire, obtenir le retour des personnes qui ont été forcées de quitter le pays" et "punir tous les crimes" russes, a-t-il insisté. "C'est ça, la victoire" et "un conflit gelé, n'est pas une victoire", a-t-il ajouté.