EN DIRECT - Ukraine : Zelensky demande l'adhésion de son pays à l'Union européenne "sans délai"

POINT DE SITUATION SUR LES FRANÇAIS EN UKRAINE





Anne Genetet, députée des Français établis hors de France et porte-parole du groupe LREM, est revenue sur RFI sur la situation des Français en Ukraine : au dernier décompte de l'ambassadeur, ils étaient environ un millier dimanche. "On comptait 1000 inscrits, puis beaucoup sont partis suite aux vacances scolaires et au début du conflit. Il y avait donc 400 Français restants, puis beaucoup sont apparus ces derniers jours, qui n'étaient pas inscrits ou étaient là-bas de passage", a-t-elle décrit. "Où que vous soyez dans le monde, inscrivez-vous ! On ne sait jamais ce qui peut arriver", a-t-elle appelé, signalant aussi la présence de "Français de passage" sur place.





"Ils sont encore relativement bien approvisionnés, certains préfèrent rester car beaucoup ont un conjoint ukrainien, leur vie est là-bas, certains le vivraient comme une lâcheté de partir", a-t-elle ajouté. Sans avoir de carte, elle a indiqué que les Français se situaient surtout à Kiev et Lviv. "Il y avait aussi une quarantaine de personnes du côté des républiques séparatistes du Donbass, mais je pense qu'ils n'y sont plus aujourd'hui", a-t-elle précisé.





Sur les postes-frontières, les files d'attente sont extrêmement longues, on a toujours la crainte qu'elles soient prises pour cible. On recommande donc de ne pas partir et d'attendre là où ils sont, mais on voit bien que la situation est plutôt confuse, tout dépend du lieu et des attaques, c'est extrêmement complexe de s'y retrouver", a-t-elle admis. "Actuellement, seules les voies terrestres sont possibles, certains trains fonctionnent", a-t-elle poursuivi, rappelant l'existence de la cellule de crise à l'ambassade sur place et en France, au Quai d'Orsay. Elle a souligné le travail des équipes sur place pour aider les expatriés, mais aussi dans les pays à la périphérie.