EN DIRECT - Guerre en Ukraine : les États-Unis s'apprêtent à interdire les importations de pétrole russe

"Notre ligne, c'est de dire qu'on est aux côtés des Ukrainiens, qu'on les accompagne avec des équipements de défense, et qu'on ne veut pas être co-belligérants", a déclaré ce mardi sur France Inter le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, soulignant que "notre but c'est que ce conflit s'arrête, pas que le conflit s'étende à d'autres pays".





"On est passés à 5 000 personnes venues d'Ukraine arrivées en France", a-t-il encore indiqué, précisant qu"un accord a été obtenu dans l'UE pour apporter aux Ukrainiens une protection temporaire, pour bénéficier du même régime que l'asile, temporairement et plus rapidement."





"Notre stratégie, c'est de faire monter le coût de la guerre pour Vladimir Poutine, pour qu'à un moment celui-ci soit tel qu'il ne puisse plus la financer. Les sanctions sont massives et commencent à produire des effets", a-t-il souligné. Et de poursuivre : "On doit prendre le plus de sanctions possibles. Tout est sur la table. C'est beaucoup plus facile pour nous en France de dire qu'on se passe du gaz russe, qu'il y ait un débat sur ces sujets-là, c'est légitime."