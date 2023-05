EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Moscou hausse le ton face aux incursions sur son territoire

La Russie a promis mercredi une réponse "extrêmement ferme" en cas de nouvelles incursions armées, au surlendemain de la plus grave attaque de groupes venus d'Ukraine sur le territoire russe depuis le début du conflit avec l'Ukraine en février 2022. Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a ainsi prévenu : "Nous continuerons de répondre rapidement et de manière extrêmement ferme à de telles actions". Mardi, son armée avait dit avoir "écrasé" avec son aviation et son artillerie un groupe ayant attaqué la veille la région frontalière de Belgorod. Cet incident est survenu dans un contexte de multiplication et d'amplification des attaques et sabotages en Russie, au moment où Kiev dit achever ses préparatifs pour lancer une offensive et reprendre les territoires occupés par Moscou.