EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Boris Johnson présentera dimanche un "plan d'action" pour contrer l'invasion russe

SEPT MÉDAILLES AU TABLEAU DES JEUX OLYMPIQUES





Avec sept médailles, dont trois en or samedi, et la première place au tableau des médailles des Jeux paralympiques de Pékin, les Ukrainiens ont su faire briller leur pays malgré la guerre et l'invasion russe dans leur pays. L'équipe ukrainienne a enregistré son meilleur score en biathlon avec trois titres, et ce malgré un périple éreintant pour arriver en Chine, entamé par un voyage en bus en Europe. "C'est un miracle qu'on soit arrivés ici", avait déclaré Valeriy Sushkevych, président du Comité paralympique ukrainien.