EN DIRECT - Guerre en Ukraine : nouvelle session de pourparlers entre Kiev et Moscou lundi

CONSEIL DES ÉTATS DE LA MER BALTIQUE





La Russie et la Biélorussie, de nouveau exclues des instances européennes. Ce samedi, l'Union européenne annonce, dans un communiqué, s'être "jointe aux membres du Conseil des États de la mer Baltique (CBSS) pour suspendre la Russie et la Biélorussie des activités du Conseil".





"Cette décision s'inscrit dans le cadre de la réponse de l'Union européenne et de partenaires partageant les mêmes idées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à l'implication de la Biélorussie dans cette agression non provoquée et injustifiée", est-il encore écrit dans le communiqué.





Le CBSS est un forum régional de coopération entre les 11 États de la mer Baltique et l'UE, qui est également membre du Conseil européen. Parmi les pays, on retrouve le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Pologne et la Suède.