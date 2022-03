EN DIRECT - Guerre en Ukraine : Paris recommande "fortement" aux Français "dont la présence n'est pas essentielle" de quitter la Russie

JEAN-YVES LE DRIAN





"Il est possible que le pire soit devant nous", estime ce jeudi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian sur le plateau de France 2, redoutant un massacre dans les grandes villes. "On peut craindre une logique de siège. Le désastre continue et l’agression ignoble de la Russie se poursuit", dit-il.





Selon le ministre, la guerre "fait des centaines de morts, y compris du côté russe". "Nous sommes aussi déterminés que Vladimir Poutine, peut-être même bien plus", assure-t-il. "Nous sommes solidaires, unis et rapides dans les sanctions", maintient Jean-Yves Le Drian, estimant que "l'Europe d'hier n'est déjà plus la même qu'aujourd'hui".